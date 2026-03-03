Сводка СВО за день 3 марта 2026: взятие сел и потери ВСУ

Минобороны России днем 3 марта заявило о переходе под контроль ВС РФ двух сел в Сумской и Запорожской областях, пишут «Известия». Российские войска взяли село Бобылевка и населенный пункт Веселянка.

Также 3 марта было нанесено поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Украинские силы потеряли там более 205 человек, БТР, 23 автомобиля и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов материальных средств ВСУ.

Российская группировка войск «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила живую силу и технику ВСУ в ДНР. Там ВСУ потеряли 190 солдат, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, пять артиллерийских орудий и четыре склада боеприпасов.

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю, ее военнослужащие нанесли поражение ВСУ в ДНР. Украинская армия потеряла более 120 солдат, танк, две бронемашины, 22 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции и рубежи в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 360 человек, два бронетранспортера, три бронемашины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Восток» продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ и поразила противника в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 350 солдат, четыре боевые бронемашины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Был уничтожен склад боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 136 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы российских дронов уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Также артиллеристы ВС РФ сорвали попытки ВСУ развернуть систему управления дронами в Днепропетровской области.