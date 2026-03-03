В Минобороны сообщили о собственном армейском интернете в зоне СВО

Военнослужащие группировок войск России в зоне спецоперации пользуются собственным армейским интернетом, доступ к которому обеспечен через протянутое оптоволокно.

© Global look

Об этом сообщил командир одного из взводов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Рубин.

«У нас есть свой армейский интернет. На оптоволокне нам его сюда протянули. Интернет есть», — приводит его слова Минобороны России.

Он уточнил, что связь осуществляется по IP-телефонии и через различные радиостанции, а для работы с комплексами «Азарт» установлены ретрансляторы.

По словам военного, сигнал передаётся на большие расстояния и остаётся стабильным. Он также отметил, что вместо Telegram используется отечественное приложение, которое работает корректно и с нормальной скоростью.

Начальник радиорелейной станции 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Морфей заявил, что у военнослужащих есть собственные военные мессенджеры и средства связи.

«Telegram не используется, и его замедление на нас никак не повлияло. У нас есть отечественные аналоги. И никаких трудностей не возникает», — рассказал он, добавив, что при выполнении задач затруднений нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет проблем с ведением официального канала в Telegram.

Также он отмечал, что профильные ведомства фиксируют многочисленные нарушения и нежелание администрации мессенджера сотрудничать с российскими властями.