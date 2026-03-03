Власти Ливана приказали армии страны не сопротивляться ЦАХАЛ

Президент Ливана Жозеф Аун отдал распоряжение ливанской армии не оказывать сопротивления израильским силам в случае начала наземной операции на территории страны. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Решение было озвучено на фоне роста напряженности на южной границе.

Согласно информации издания, вопрос обсуждался 2 марта на заседании ливанского правительства. Командующий армией генерал Рудольф Хейхаль проинформировал членов кабинета о том, как вооруженные силы планируют реагировать на возможные атаки со стороны Израиля. В ответ президент Аун распорядился не вступать в прямое противостояние с ЦАХАЛ. Свое решение ливанский лидер объяснил нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат и втягивать страну в полномасштабную войну из-за действий третьих сил.

«Кто-то решил втянуть страну в войну», — фактически констатировал президент, намекая на активность шиитской группировки «Хезболла», которая имеет собственные вооруженные формирования и ведет боевые действия против Израиля независимо от официальных властей.

Приказ Ауна фактически разделяет позиции регулярной ливанской армии и «Хезболлы», снимая с государства ответственность за ответные действия.

Решение было принято на фоне заявлений Армии обороны Израиля о занятии контрольных позиций в южном Ливане. В ЦАХАЛ уточнили, что действия являются частью операции против «Хезболлы» и направлены на создание дополнительного уровня безопасности для жителей северных районов Израиля, которые долгое время подвергались обстрелам.