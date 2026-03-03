В Персидском заливе загорелась крупнейшая в мире нефтебаза

Порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов — был поражен иранской атакой. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтебазу на побережье Оманского залива поразила атака иранского беспилотника. В результате работу своего терминала приостановило одно из крупнейших нефтехранилищ, Vopak, а также и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Как заявляют власти ОАЭ, пожар в порту вызван падением обломков беспилотника, пострадавших нет. Сейчас подразделения гражданской обороны пытаются справиться с пожаром

Порт Фуджейра расположен на побережье Оманского залива, вне Ормузского пролива, что делает его стратегически важной альтернативой для экспорта нефти из Объединенных Арабских Эмиратов. В основном, он обязан этим статусом трубопроводу, соединяющему резервуары для хранения нефти в этом районе с нефтяными месторождениями Абу-Даби. Тем не менее пропускная способность трубопровода недостаточна для того, чтобы полностью заменить потоки нефти из эмирата, проходящие через Персидский залив и Ормузский пролив.

В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на газ и нефть резко выросли. Из-за атак беспилотников приостановили работу часть предприятий, в том числе крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа в Катаре. Кроме того, судоходство в важнейшем Ормузском проливе фактически стало на паузу.

Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказал перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В воскресенье, 1 марта, официальные лица заявили, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.