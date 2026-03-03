Раскрыты характеристики американской ракеты PrSM: что может противопоставить РФ

Россия может сбивать новейшие американские ракеты Precision Strike Missile (PrSM) и имеет опыт противостояния схожему с ними оружию. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе противостояния с Ираном США впервые применили ракеты PrSM, которые поступили на вооружение около двух лет назад.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, ракета Precision Strike Missile была разработана в качестве замены ATACMS для комплекса HIMARS.

«Она запускается с той же пусковой установки и имеет схожие размеры. Отличается только хвостовая часть. Но у российских военных есть опыт стрельбы по ракетам ATACMS, они работают комплексами «Бук-М», «Бук-М3», а также С-350 «Витязь» и «Панцирь». Поэтому средств поражения у России достаточно», — пояснил эксперт.

Он отметил, что особую опасность PrSM представляет из-за того, что она может поражать объекты на расстоянии 500 км, что на 60% больше, чем у ATACMS. И, вероятно, была доработана система наведения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда Израиль и США ударили по Ираку. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран ответил ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.