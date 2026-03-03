СМИ сообщили о попытках США «подговорить» ОАЭ и Катар против Ирана

Власти США предпринимают попытки убедить некоторые государства Персидского залива присоединиться к атакам на Иран. Об этом пишет Al-Monitor со ссылкой на неназванные источники.

Ранее страны Персидского залива осудили ракетные и беспилотные удары Ирана, а в МИД Катара заявили CNN, что Иран должен заплатить за атаки по катарской территории. Высокопоставленный израильский дипломат заявил изданию, что эти страны «явно на стороне» США и Израиля.

«Государства Персидского залива пока занимают выжидательную позицию, хотя они явно на стороне Америки и нашей страны. Вопрос в том, будет ли - и когда именно - сломан их барьер страха, и поймут ли они, что суверенитет необходимо защищать», - подчеркнул источник издания.

В то же время израильские официальные лица выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может остановить совместную операцию до свержения правительства Ирана и разрушения ядерной и баллистической программ Тегерана.

Израильские дипломаты и военные чиновники, беседовавшие с Al-Monitor, указали на несколько тревожных сигналов. Один из них - резкий рост цен на нефть после атак Ирана на нефтяные объекты в Персидском заливе, а также израильских и американских ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.