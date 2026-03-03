НАТО и ЕС начали «гибридную войну» с российским судоходством: самые громкие инциденты

За последние месяцы акватория Балтийского моря превратилась в арену «гибридной войны» с российским судоходством. Как сообщает «Царьград», страны НАТО и ЕС блокируют суда, приписываемые российскому «теневому флоту».

Громкие инциденты

Самым резонансным стал инцидент с сухогрузом Fitburg, который следовал из Санкт-Петербурга в Израиль. В ночь на 31 декабря финские правоохранители ворвались на борт и арестовали судно и экипаж из 14 человек, обвинив их в повреждении подводного кабеля. Хотя само судно отпустили 12 января, капитан и два его помощника все еще находятся в Финляндии под подпиской о невыезде.

Незадолго до этого, 25 декабря 2025 года, Финляндия задержала танкер Eagle S, голословно обвинив экипаж в повреждении кабеля Estlink 2. Расследование продолжается, судно все еще под арестом.

10 января 2026 года Германия впервые запретила танкеру запретить через свои территориальные воды в Балтике. Под ударом оказалось судно Tavian. Утверждалось, что танкер якобы шел со смененным флагом и использовал «поддельные документы». Еще раньше, 5 декабря 2025 года, немецкие власти досмотрели танкер Chariot Tide в Северном море. И хотя судно продолжило свой путь, сам факт досмотра стал тревожным сигналом.

Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

Ответ России

НАТО, прикрываясь «российской угрозой», продолжает стягивать силы к границам РФ. Норвегия наращивает присутствие в Арктике, Финляндия обзаводится корветами с ударными системами. Наиболее уязвимым местом сейчас выглядит Балтика. Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев дал жесткую оценку — военный блок готовит не учения, а полноценный военный сценарий по блокировке Калининградской области, захвату торговых судов. По классике западных провокаций обвинят в диверсиях именно Москву.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин отмечает, что НАТО считает Балтику своим внутренним морем. Из-за этого на Западе ищут методы выдавливания Россия из этой акватории.

«Пока что со стороны альянса нет ярко выраженных действий, которые бы перевели в плоскость вооруженного конфликта на море. Напряжение будет возрастать, но сказать, что вот прямо завтра-послезавтра мы столкнёмся борт о борт — и на абордаж, пока преждевременно», — подчеркнул эксперт.

Однако России есть чем ответить. Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» уже отработали пуски по условным целям на побережье Калининградской области. Кроме того, Северный флот является одним из сильнейших военных флотов России.