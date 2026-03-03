В Иране раскрыли количество погибших из-за ударов Израиля и США

787 человек погибли в Иране в результате ударов Израиля и США. Об этом заявило иранское общество «Красный Полумесяц».

Отмечается, что спасатели работают в режиме повышенной готовности в 153 городах. Специалисты осуществляют разбор завалов, транспортируют пострадавших и оказывают им медицинскую помощь.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

2 марта «Красный Полумесяц» заявлял о 555 погибших из-за атак. На тот момент удары были нанесены по территориям 131 городского округа республики. Сообщалось, что жителям пострадавших районов помогают около 100 тысяч спасателей.