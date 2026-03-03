Названы особенности атаковавшего Иран «Буйства»

Сверхзвуковые ракеты Rampage («Буйство»), которые Израиль применил в ходе атаки Ирана, — это сложная цель для средств противовоздушной обороны (ПВО). Особенности изделия назвали в публикации «Известий».

Отмечается, что первоочередной задачей Израиля было подавление иранской системы ПВО. Удары по радарам «расчистили путь» для крылатых ракет и авиации союзников. Для этого использовали Rampage, которые входят в арсенал ударных самолетов F-15 и многоцелевых однодвигательных истребителей F-16.

Малозаметная Rampage развивает скорость до двух чисел Маха. Максимальная дальность ракеты — 250 километров.

«В условиях современного нападения, которое сопровождается постановкой помех и подавлением радаров, такими средствами радары ПВО Ирана могли быть уничтожены до подхода крылатых ракет», — говорится в материале.

Rampage, которая также известна под обозначением MARS (Multi-purpose, Air-launched Rocket System), впервые представили в 2018 году. В основе ракеты лежит боеприпас реактивных систем залпового огня EXTRA калибра 306 миллиметров.

Ранее в марте стало известно, что США впервые применили новую баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) для ударов по Ирану.