Мощные удары сотрясли Одессу: раскрыты возможные цели ВС РФ

Под российский удар в Одесской области могла попасть военная техника, поставляемая из Румынии для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью в Одессе и Черноморске прогремели взрывы. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, была зафиксирована массированная атака БПЛА.

«Черноморск — это один из портов Одесской области. Если говорить о судах, которые туда приходят, то они прорываются из Румынии, выгружают вооружение. Поэтому мы бьем по причалам и судам, которые там находятся», — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, по Дунаю военная техника также поставляется в порт Измаил, при этом украинские военные «копают траншеи и минируются в Одесской области».

Полковник оценил шансы ВСУ удержать Одессу

Ранее российские беспилотники нанесли удары по портовым складам в Одессе, а также по военной инфраструктуре в Килие — в нескольких километрах от границы с Румынией. По данным источников, 1 марта в портах разгружались суда с особо опасным грузом, после российского удара в небо взметнулся столб огня.