В Британии заявили о непричастности Ирана к атаке базы на Кипре

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), совершивший атаку на британскую базу Акротири на Кипре, оказался запущен не с иранской территории. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Минобороны Великобритании.
Ранее израильский «14 канал» сообщил, что мощный взрыв раздался на базе Британии на Кипре. Речь шла об объекте «Акротири» в городе Лимассол. По сообщениям медиа, по тревоге самолеты поднялись в воздух.
Вскоре агентство Reuters написало, что речь идет о дроне, который нанес незначительный ущерб. В последний раз эта военная база подвергалась прямому нападению в середине 1980-х годов.