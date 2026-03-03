Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля

Тегеран продолжит наносить целенаправленные удары по целям Соединенных Штатов и Израиля, для них будут открыты "врата ада". Соответствующее заявление сделал представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини, сообщает иранское агентство Mizan.

© Московский Комсомолец

По его словам, американцам и израильтянам следует ожидать продолжения целенаправленных атак.

«Врата ада» будут открываться Соединенным Штатам и Израилю с каждой минутой все больше и больше, поделился своей точкой зрения Наини.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Исламской Республики Иран, включая Тегеран, сообщается о разрушениях и гибели гражданского населения.

Иран назвал путь к прекращению войны

Иранская сторона осуществляет ответные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.