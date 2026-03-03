Эксперт оценил перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Александр Асафов считает, что обстановка на Ближнем Востоке не изменится даже в том случае, если в Иране поменяется власть. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

Асафов заявил, что Израиль остается «в состоянии официально объявленной войны» с некоторыми соседними странами. Он добавил, что израильская армия перебрасывает отдельные подразделения в сторону Ливана. Это указывает на сохранение высокой напряженности, подчеркнул эксперт.

«Этот конфликт, который существует с 1960-х годов, с той или иной степенью интенсивности, затихая, а потом снова разгораясь, он, на мой взгляд, не имеет однозначного решения», - подчеркнул Асафов.

Он добавил, что гипотетическая смена власти в Иране вряд ли изменит баланс сил в регионе. Политолог отметил, что ситуация остается динамичной и во многом непредсказуемой.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Позже Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане.