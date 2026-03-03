Назван следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ

Иран может сменить тактику, отказаться от ракетных ударов и направить диверсантов на объекты нефтяной инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы на Ближнем Востоке. На фоне эскалации Катар приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале, а ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности.

По мнению военного политолога Александра Перенджиева, Иран может отказаться от ракетных ударов по сотрудничающим с США странам и «начать запускать диверсантов в ОАЭ».

«Я думаю, что диверсанты уничтожат нефтяную и энергетическую инфраструктуру страны. Остается надеяться, что Иран не будет трогать гражданские объекты», — заявил он.

Отметим, что из-за конфликта страдает и авиационное сообщение. Так, 28 февраля было отменено 1519 рейсов на Ближнем Востоке. 1 марта — почти 2500, а 2 марта — 2187. На Дубай приходится примерно половина всех отмененных рейсов.