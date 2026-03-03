Взрывы прогремели в столицах Катара и Бахрейна

В столицах Катара и Бахрейна прогремело несколько взрывов на фоне объявлением Ирана об очередной ракетной атаке. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

«Взрывы были слышны в Дохе и в Манаме», — передает агентство.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран в ночь на 3 марта провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. Отмечается, что в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы. Как утверждается, в ходе атаки было применено двадцать беспилотников и три ракеты.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал прогноз о развитии конфликта с Ираном. По его словам, война между странами не будет длиться вечно.