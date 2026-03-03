Глобальный авиаколлапс: как война на Ближнем Востоке парализовала весь мир

Сфера глобальных авиаперевозок столкнулась с серией потрясений - с 28 февраля на фоне американо-израильской войны с Ираном были отменены тысячи авиарейсов. Агентство Reuters опубликовало карты, демонстрирующие, как новый ближневосточный кризис повлиял на перелеты.

Боевые действия привели к закрытию или серьезному ограничению работы крупных аэропортов Ближнего Востока. Ключевые транзитные узлы, включая Дубай (самый загруженный международный аэропорт мира), Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и Доху в Катаре, пострадали, поскольку большая часть воздушного пространства региона была закрыта.

Последствия ощущаются далеко за пределами Ближнего Востока: десятки тысяч пассажиров оказались заблокированы в таких отдаленных местах, как Бали, Катманду и Франкфурт. По данным платформы отслеживания рейсов FlightAware, тысячи перелетов были затронуты по всему Ближнему Востоку, а воздушное пространство над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Катаром оказалось практически пустым. Это самый острый кризис в авиационной отрасли с тех пор, как пандемия COVID-19 парализовала ее работу.

В субботу, 28 февраля, из-за конфликта было отменено 1519 рейсов на Ближнем Востоке. В воскресенье, 1 марта, - почти 2500 рейсов. В понедельник, 2 марта, - 2187 рейсов. Эти данные включают отмены рейсов из семи стран с закрытым воздушным пространством: Иран, Ирак, Кувейт, Израиль, Бахрейн, Катар и Сирия. На Дубай приходится примерно половина всех отмененных рейсов.

Отмены рейсов больше всего затронули авиакомпании Персидского залива, осуществляющие пассажирские перевозки по всему миру через свои хабы. Emirates, базирующаяся в Дубае, и Etihad Airways из Абу-Даби, заявляли, что рейсы не будут выполняться как минимум до утра среды, а Qatar Airways приостановила полеты до тех пор, пока воздушное пространство Катара остается закрытым, отмечает The Guardian. Однако в понедельник и вторник были зафиксированы некоторые «внеплановые вылеты», в том числе рейс Etihad в лондонский аэропорт Хитроу. По данным Flightradar24, другие рейсы Etihad также отправились в Москву, Париж, Каир, Дели и Карачи.

Авиакомпания Emirates начала выполнять ограниченное количество рейсов в понедельник вечером. Представители перевозчика подчеркнули, что в приоритетном порядке обслуживают клиентов с более ранними бронированиями.

Некоторые рейсы на Кипр также не состоялись: easyJet отменила обратные рейсы между Пафосом и Ларнакой, а также Великобританией в понедельник и вторник после того, как беспилотник атаковал базу ВВС в Акротири. British Airways сообщила об отмене рейса в Ларнаку 2 марта.

Названа «фатальная ошибка» Запада в конфликте на Ближнем Востоке

Авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели, Мумбаи и Амритсара в крупные города Европы и Северной Америки. Экипажи сейчас разбросаны по всему миру, что осложняет процесс возобновления полетов после открытия воздушного пространства.

Кроме того, практически остановилось судоходство через Ормузский пролив между Ираном и Оманом, по которому транспортируется около одной пятой всей потребляемой в мире нефти, а также большие объемы газа. Спутниковые снимки, полученные с помощью систем отслеживания танкеров, показали, что суда скопились у крупных портов, таких как Фуджейра в ОАЭ.