КСИР: Иран знает, где Нетаньяху проводит свои встречи
Иран располагает разведывательными данными о дислокации военных объектов Израиля, а также точной информацией о месте проведения совещаний премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими ВС Рахим Сафави, его слова приводит агентство ISNA.
Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские спецслужбы ведут постоянный мониторинг ситуации и обновляют сведения о потенциальных целях в регионе.