КСИР: Иран знает, где Нетаньяху проводит свои встречи

Иран располагает разведывательными данными о дислокации военных объектов Израиля, а также точной информацией о месте проведения совещаний премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

© Global look

Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими ВС Рахим Сафави, его слова приводит агентство ISNA.

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена. Разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также израильских и американских целях», — сказал Сафави.

Представитель Корпуса стражей исламской революции отметил, что иранские спецслужбы ведут постоянный мониторинг ситуации и обновляют сведения о потенциальных целях в регионе.