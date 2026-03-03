ВСУ начали подготовку к наступлению у Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к возможному весеннему контрнаступлению около Белгородской области.

© Lenta.ru

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Mash.

«Командование ВСУ рассредоточивает силы в Харьковской области около поселков Красная Яруга и Октябрьский. Живая сила и техника врага стоят — вероятно, копят ресурсы для дальнейшего "контрнаступа"», — говорится в публикации.

Отмечается, что костяк украинской группировки состоит из иностранных наемников из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.

Стало известно об отступлении ВСУ под Северском

Ранее политолог и военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что у Украины еще есть молодежь, для пополнения ВСУ. По его прогнозам, Киев может пойти на то, чтобы начать призывать в армию 18-летних для восполнения резервов.