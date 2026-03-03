На СВО погиб единственный участковый острова Сарпинский

Лейтенант полиции Алексей Звонков, который был единственным участковым на острове Сарпинский в Волгограде, получил смертельное ранение в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает портал V1.ru.

© Телеграм-канал «Ритуальный патруль»

По словам председателя СНТ «Аврора» Зои Ивашковой, Звонков имел боевой опыт и отправился на фронт добровольно — обучать молодых. В последний раз он ушёл в разведку командиром группы и не вернулся.

Лейтенант имел боевой опыт — ранее он участвовал в конфликтах на Северном Кавказе и выезжал в горячие точки в составе ОМОН. Контракт с Министерством обороны России он заключил добровольно.

Перед отправкой на фронт Алексей Звонков только начинал обустраиваться на острове Сарпинский. Незадолго до спецоперации участковый приобрёл дачу в хуторе Песчаный и завёл небольшое хозяйство.

«Взял на окраине домик, гусей брал там, просил соседей следить за ними. И вот оно как получилось», — поделилась воспоминаниями Ивашкова.

У Алексея Звонкова остались жена и дочь.

Как сообщил телеграм-канал «Ритуальный патруль», мужчина погиб в конце июня 2025 года.