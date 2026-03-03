Иранские беспилотники атаковали топливное хранилище в Омане

Несколько беспилотников атаковали топливные резервуары в порту Дукм на востоке Омана.

Об этом сообщает газета Times of Oman.

«Источник в службах безопасности сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали резервуары для хранения топлива в коммерческом порту Дукм, один из них поразил топливный резервуар», — говорится в сообщении.

Власти Омана решительно осудили эту атаку и заявили, что принимают все необходимые меры для расследования инцидента.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 марта Иран провел масштабную атаку на авиабазу США в Бахрейне. По данным КСИР, в результате удара были уничтожены основное здание командования и штаб авиабазы.