Названа «фатальная ошибка» Запада в конфликте на Ближнем Востоке

Привычка «считать авианосцы и баррели» является «фатальной ошибкой» Запада в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом в своем Telegram-канале заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Он отметил, что удары по Ирану и убийство аятоллы Хаменеи является не просто военной операцией, а «вызовом сионизма последним суверенным от сионистского оккупационного правительства странам». По мнению Малофеева, объявление джихада аятоллой Макаремом Ширази — «естественная защитная реакция древней цивилизации».

«Западные стратеги привыкли считать авианосцы и баррели. Это фатальная ошибка. Они не понимают, что на Востоке идеи живут дольше людей. Теперь Хаменеи — не политик, а мученик. Его лик станет знаменем для поколений, которые будут вести войну против сатанинского Запада не в пустынях, а на улицах европейских и американских городов», — заявил Малофеев.

Министр обороны Израиля рассказал, сколько будет длиться операция против Ирана

Учредитель «Царьграда» уверен, что мир вступает в эпоху великих потрясений, а старый миропорядок, основанный на «диктате безбожного глобализма», рушится в огне «полыхающего Ближнего Востока и многострадального Донбасса».