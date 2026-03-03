Иран показал подземные города дронов

Корпус стражей исламской революции опубликовал ролик о подземных хранилищах дронов и ударах по объектам США и Израиля в ходе текущего конфликта.

Нарядно убранные тоннели заполнены готовыми к запуску дальними БПЛА Shahed-136 - аналогами нашей "Герани". Дронов сотни. В подземном городе стоят и замаскированные под грузовики мобильные пусковые установки.

Любопытно, что "Шахеды" используют иную технологию старта, нежели русские дроны. Иранский БПЛА разгоняет ракетный ускоритель, а "Герани" взлетают с пикапов.

"Демонстрируя запасы вооружений и их применение, Иран намекает на уверенность в своих действиях", - пишет Military Theme Z.

США используют в боевых действиях три новые системы: две ракеты и БПЛА, копию "Шахеда".