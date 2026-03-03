Уиткофф рассказал, как Иран угрожал 11 ядерными бомбами

На первом раунде переговоров между США и Израилем представители Ирана открыто сообщили, что у них достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

По его словам, оба иранских переговорщика заявляли о том, что в стране есть 460 кг 60%-ого обогащенного урана, которого хватит на такое количество бомб «без всякого стыда». Уиткофф отметил, что иранская делегация была горда тем, что им удалось обойти протоколы контроля и достичь такого успеха.

Как отметил спецпредставитель американского лидера, иранская сторона утверждала, что способна довести обогащение до оружейного уровня всего за семь-десять дней. США предложили отказаться от какого-либо обогащения урана на 10 лет и даже готовы были заплатить за топливо, но иранцы отказались. В итоге переговоры, как указал Уиткофф, зашли в тупик.

Израиль и США 28 февраля начали военную операцию против Ирана из-за якобы разработки исламской республикой ядерной программы. В ответ иранская сторона ударила по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники, Пентагон охвачен паранойей из-за реакции Ирана на военные операции США и Израиля.