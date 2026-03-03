Новое наступление: эксперт рассказал о планах ВС РФ после взятия Резниковки

Освобождение российскими войсками села Резниковка открывает путь к Славянску с восточной стороны. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Резниковка в Донецкой Народной Республике, отметив, что «противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя».

Военкор Александр Коц напомнил, что довоенное население Резниковки составляло около 550 человек. Село расположено неподалеку от Северска.

«Взятие под контроль Резниковки создает предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая», - заметил он.

При этом, по словам эксперта, освобождение Резниковки говорит о том, что российские подразделения расширяют зону контроля.