В Минобороны доложили о сбитых беспилотниках в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 136 беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом доложили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

© Global look

В ведомстве подчеркнули, что также удалось ликвидировать 12 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, российская авиация нанесла поражение украинским аэродромам, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотников дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 142-х районах.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Тогда российский регион частично остался без света и тепла