«Наказать США»: как Иран может переиграть американцев

США в ходе противостояния с Ираном могут столкнуться с неожиданной проблемой, которая позволит иранским военным переиграть американцев. Сколько может продлиться война на Ближнем Востоке, рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке. После чего президент США Дональд Трамп анонсировал новую волну ударов.

Однако, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, может так получиться, что через две-три недели у американцев просто не останется ракет.

«Поэтому Трамп и говорит, что конфликт продлится до четырех недель. Он исходит из того, что к этому времени у США и Ирана могут закончиться запасы», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что Иран готовился к войне с США и не исключено, что у Тегерана налажено подземное производство. А значит, боезапас будет пополняться и в определенный момент с помощью гиперзвуковых ракет «Фатах» он «сможет в прямом смысле слова наказать Израиль и Соединенные Штаты».

Юрий Кнутов обратил внимание на то, что в атаках на Иран участвуют около 200 истребителей из Израиля и примерно 500 боевых самолетов США, а на американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk. В свою очередь Иран может обладать арсеналом из 2 - 4 тысяч баллистических ракет.

«Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300-400 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2-3 недели ракет может не остаться», — подсчитал Юрий Кнутов.

Политическое поражение

В США рассчитывали, что после уничтожения высшего руководства Иран может запросить пощады, но оказалось, что потери управления не произошло, заметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Иран неплохо справляется с задачами. И в этом плане США проиграли», — констатировал он.

Также косвенным подтверждением сложностей, которые возникли у США, стал и отход авианосца «Авраам Линкольн» в сторону Индийского океана. В Пентагоне утверждают, что иранские ракеты не приближались к судну, но военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в этом, заметив, что «никто правду не скажет».

«Представьте, если на палубу такой посудины что-то действительно упало... Это очень плохо. В целях безопасности американцы решили отойти подальше», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, отход линкора от непосредственного театра военных действий существенно осложнит логистику ударов.