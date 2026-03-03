Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке обезоружит Украину

Операция США и Израиля против Ирана может оставить украинскую армию без систем противовоздушной обороны, так как ракетами будут снабжаться комплексы Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявил News.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже в течение двух-трех месяцев.

«Главная причина кроется в том, что эти снаряды Пентагон готовил для будущего конфликта с Ираном. Их отсутствие делает противовоздушную и противоракетную оборону практически бесполезной», — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что на этом фоне мечты Владимира Зеленского о создании новейшей эшелонированной систему ПВО с использованием дронов, «останутся личными мечтами», так как для противодействия российским «Искандерам» и «Кинжалам» применялись именно Patriot. При этом для перехвата боевой части «Кинжала» Вооруженным силам Украины часто требовалось до 10 ракет.

Напомним, что США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке.

Влияние ближневосточного кризиса на украинский конфликт оценили

Резкое обострение ситуации в регионе уже повлияло на мировые нефтяные рынки, так как практически парализовано судоходство в стратегическом Ормузском проливе. Страховые компании отказываются страховать суда в этом районе, а оставшиеся подняли цены в разы. В акватории скопились сотни танкеров.