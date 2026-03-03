$77.1790.73

СВЧ приняли на вооружение ОВД России

Lenta.ru

Новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) приняли на вооружение органов внутренних дел (ОВД) России. Об этом концерн «Калашников».

© РИА Новости

Оружие производства концерна приняли на вооружение ОВД согласно постановлению правительства России.

СВЧ предназначена для поражения живой силы и небронированных транспортных средств противника на дальностях до тысячи метров. Винтовку под патрон 7,62х54 миллиметра отличают эргономичная рукоятка и регулируемое усилие спуска. Единая верхняя планка Пикатинни позволяет оснащать оружие различными прицельными приспособлениями. СВЧ без патронов весит 4,8 килограмма, а длина с пламегасителем и разложенным прикладом составляет 1170 миллиметров.

В ноябре стало известно, что «Калашников» выполнил годовой контракт по СВЧ перед основным заказчиком. Контракты на 2026 год предполагают увеличение производства винтовок в несколько раз.