Германия начала сотрудничество с Францией в сфере ядерного оружия

Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. Об этом стало известно из совместного заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона, опубликованного на официальном сайте немецкого правительства.

«В духе их тесного партнерства, изложенного в Статье 4 Аахенского договора, Франция и Германия, учитывая меняющийся ландшафт угроз, решили перейти к более тесному сотрудничеству в сфере сдерживания», — говорится в материале.

В документе сообщается, что Франция и Германия создали Руководящую группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству, которая будет служить двусторонней основой для диалога по вопросам доктрины и координации стратегического сотрудничества, включая консультации относительно надлежащего сочетания обычных вооружений, противоракетной обороны и французских ядерных возможностей.

Уточняется, что Париж и Берлин договорились о первых конкретных шагах, начинающихся с этого года, которые будут включать участие Германии на уровне обычных вооружений во французских ядерных учениях, совместные посещения стратегических объектов, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами.

Ранее Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.