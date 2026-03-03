Израиль провел наземную операцию на территории Ирана

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что служба внешней разведки Израиля «Моссад» совместно со спецподразделениями провела наземную операцию на территории Ирана.

По информации канала, действия произошли в ночь с 1 на 2 марта 2026 года. При этом официальных подтверждений со стороны израильского правительства, армии ЦАХАЛ или иранских властей не поступало. Израильские структуры публикацию никак не комментировали.

Al Arabiya не уточняет цели операции, число участников и возможные результаты. Также не называется регион Ирана, где якобы проходили действия.

Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

Сообщение появилось на фоне масштабной эскалации между Израилем и Ираном, начавшейся в конце февраля 2026 года. Ранее Израиль и США нанесли удары по объектам в Иране. Тегеран заявил об ответных ракетных и беспилотных атаках.

Эксперты отмечают, что сведения о возможных наземных операциях в глубине территории Ирана трудно проверить независимо из-за ограниченного доступа к информации и продолжающегося конфликта. Официальных данных о подобной операции на данный момент нет.