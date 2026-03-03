Франция разместит на Кипре системы против ракет и БПЛА

Франция планирует разместить на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат. Об этом пишет агентство Cyprus News Agency.

Решение было принято после удара БПЛА по британской военной базе Акротири. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что речь идет о беспилотнике типа "Шахед".

Мощный взрыв прогремел на базе ВВС Великобритании на Кипре вскоре после объявления угрозы безопасности. Пострадавших не было. В целом в результате удара был нанесен "незначительный ущерб".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова использовать ядерные силы в "жизненных интересах" государства. По его словам, сейчас Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания", а ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении.

В частности, Макрон отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.