Запертая в Константиновке украинская группировка войск отчаянно сопротивляется не только из-за стратегического значения города, но и из-за того, что скрыто на территории металлургического завода. Что происходит в Константиновке, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что в Константиновке продолжаются бои на западных и юго-западных окраинах, где российские подразделения пытаются выровнять линию фронта и сузить тактический «карман» обороны противника. Бои идут за каждый квартал.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Киев уже вынужден признать потерю контроля над четвертью территории города.

«Секретный груз» НАТО

Упорное сопротивление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке объясняется не только воинским уставом или приказами сверху, но и прямым присутствием специалистов НАТО на территории Константиновского металлургического завода, пояснил газете советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Инженерно-технические специалисты НАТО присутствуют на бывшем металлургическом предприятии и осуществляют контроль за ремонтом и эксплуатацией техники, украинским специалистам они не доверяют», — пояснил эксперт.

ВС России прорвали границу в Сумской области и взяли Бобылевку

Таким образом, ВСУ обороняют не просто склады боеприпасов, а высокотехнологичное оборудование и, что гораздо важнее, натовских специалистов.

Ловушка для ВСУ

При этом освобождение Константиновки является первоочередной задачей для российских вооруженных сил на донецком направлении, так как через нее «будет осуществляться выход на Дружковку и на Славянск», отметил подполковник запаса Олег Иванников.

«Транспортные подразделения ВСУ пытаются вывозить материальные и технические ценности из Константиновки, перемещать склады в Дружковку и Славянск», — рассказал Иванников.

Однако, по его словам, движение по дороге Константиновка-Дружковка отслеживается российскими военными, которые «постараются уничтожить все возможные транспортные средства».

На фоне сужающегося кольца вокруг города растет число украинцев, решивших сдаться в плен, однако не у всех это получается, так как их без жалости убивают снайперы заградотрядов, констатировал Олег Иванников.

Эксперт считает, что сейчас единственный шанс для бойцов ВСУ сохранить жизнь — это групповой переход на российскую сторону, так как освобождение Константиновки возможно уже в течение марта.