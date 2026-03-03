Tasnim: 13 военных погибли при атаке США и Израиля на базу на юго-востоке Ирана

В результате совместного удара Вашингтона и Тель-Авива по объекту военно-воздушных сил в провинции Керман погибли 13 военнослужащих.

© Global look

По меньшей мере 13 иранских военнослужащих погибли в понедельник при ударе по военной базе на юго-востоке страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim. Атаке подвергся объект военно-воздушных сил в провинции Керман.

«13 человек погибли при вражеской атаке на базу военно-воздушных сил в Кермане», – говорится в сообщении агентства Tasnim.

По информации Tasnim, удар по базе был нанесен Соединенными Штатами и Израилем. Нападение произошло в понедельник и привело к человеческим жертвам среди личного состава военного объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бомбардировка центральной части исламской республики привела к гибели бойцов элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции.

В прошлую субботу в результате масштабной атаки союзников погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и представители руководства страны. Центральное командование ВС США заявило о смерти троих американских военных в ходе операции «Эпическая ярость».