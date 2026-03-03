Генсек НАТО попросил не забывать об Украине из-за Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на военный конфликт между США, Израилем и Ираном. Об этом он сообщил в интервью Tagesschau.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая Украину», — отметил он.

Политик подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке стран Запада в военном конфликте с Россией.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе признают свою неподготовленность в конфликте на Ближнем Востоке. Сообщается, что ЕС теперь вынужден наблюдать за событиями конфликта как зритель. Уточняется, неприятная правда для Евросоюза заключается в том, что альянс не обладает рычагами влияния в регионе конфликта, чтобы предпринимать значимые решения.