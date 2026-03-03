ВС России уничтожили дрифтующих на джипе боевиков ВСУ под Красноармейском

Начальник службы БПЛА 1441-го 30-й мотострелковой бригады Иван Смирнов рассказал, как российские операторы беспилотников ликвидировали боевиков ВСУ, которые занимались дрифтом на джипе в поле неподалеку от Красноармейска.

«Не так давно был инцидент, когда товарищи — наши оппоненты, судя по всему в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны», — рассказал он ТАСС.

По его словам, украинские оккупанты на джипе были оперативно уничтожены с помощью беспилотника.

Смирнов также добавил, что сомневается в том, что кто-то в трезвом состоянии решил бы заниматься таким дрифтом в ходе боёв.

Ранее взятый в плен украинский оккупант Ростислав Лемешко рассказал в видео Минобороны России, что десантные войска на Украине больше не являются элитой, потому что туда берут «всех подряд».