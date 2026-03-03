Британия привела в готовность эсминец из-за ситуации на Ближнем Востоке

Великобритания на случай необходимости привела в состояние повышенной готовности эсминец типа 45 (Type-45) на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники в королевских ВВС.

Отмечается, что эсминец оснащен зенитным ракетным комплексом Sea Viper, способным сбивать беспилотные летательные аппараты и иранские гиперзвуковые ракеты.

Бывший замглавы британского МВД Том Тугендхат рассказал, что сейчас в боевой готовности находятся эсминцы HMS Dauntless и HMS Duncan.

2 марта министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британская база военно-воздушных сил Акротири на Кипре была атакована беспилотниками.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.