Зеленский намерен открыть второй фронт: дефицит ракет и удары по Белоруссии

События вокруг Ирана затмили ряд важных сообщений из Украины. Как сообщает «Царьград», на фоне отвлечения внимания Вашингтона от украинского кризиса Киев готовится открыть второй фронт.

Дефицит ракет

Заявления Киева на фоне начала конфликта на Ближнем Востоке становятся все тревожнее, ведь каждая потраченная на «Шахеды» американская ракета могла бы сбивать «Герани» на Украине. Украинские власти понимают, что события в зоне СВО ушли для Вашингтона на второй план, и ищут способы выхода из ситуации.

Как заявил украинский аналитик Андрей Длигач, уже в скором времени ВСУ ждет дефицит ракет для американских комплексов ЗРК Patriot, а потому Киев попытается перенести боевые действия на территорию России. По его мнению, это удастся за счет «украинских баллистических и крылатых ракет».

«Поэтому не вижу катастрофического сценария. Да, будет хуже, да, сложнее будет получать помощь в виде ракет для Patriot прежде всего, здесь мы имеем критическую ситуацию», — добавил он.

О возможных проблемах с Patriot заявлял и Владимир Зеленский. По его словам, пока война с Ираном не повлияла на поставки, однако опасения затягивания боевых действий «существуют».

Белоруссия под ударом

Тем временем киевский политолог Константин Бондаренко обратил внимание на то, что Зеленский разрешил наносить удары по Белоруссии. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что Киев допускает возможность ударов для ликвидации ретрансляторов управления БПЛА.

«Эта новость прошла практически незаметной на фоне событий в Иране», — констатировал Бондаренко.

Эксперт сделал акцент на том, что мало кто услышал слова Подоляка, который в открытую призывает белорусов к госперевороту. Кроме того, «непропорционально много» внимания белорусской тематике стал уделять и сам Владимир Зеленский — от встреч с оппозиционеркой Светланой Тихановской до периодических выпадов в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом Бондаренко уверен, что Зеленский говорит и действует не в интересах собственного народа, а Запада.

По его мнению, сейчас Киевом создается почва для начала нового конфликта якобы для свержения Лукашенко, или же для открытия второго фронта.

«Для западных государств крайне важно, чтобы Россия дальше принимала участие в боевых действиях, чтобы Россия истощалась. Европейские политики не могут допустить того, чтобы Россия вышла из войны и наращивала свои военные возможности, свой военный потенциал. И в этом отношении хороши все методы», — уверен политолог.

В целом эксперт убежден, что при любых дальнейших вариантах развития событий Украине приготовлена роль «мальчика, который достает для других каштаны из огня».