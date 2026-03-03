США и Израиль снова атаковали районы Тегерана

США и Израиль осуществили атаку на различные районы Тегерана, сообщило агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана.

США и Израиль атаковали различные районы Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan, близкое к судебной системе Ирана.

В сообщении подчеркивается: «Несколько минут назад американо-сионистской атаке подверглись различные точки, в том числе улицы Вали-Аср в районе улицы Джами, район старого здания парламента и восточные районы Тегерана».

Пока никаких дополнительных подробностей о характере атаки или возможных последствиях не приводится. Другие иранские СМИ на момент публикации также не освещали произошедшее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.