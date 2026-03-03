Сводка СВО за ночь 3 марта 2026: «свободная охота» на ВСУ и «одичавшие наемники Зеленского»

В Минобороны России сообщили об уничтожении группы тяжелых дронов ВСУ и рассказали о деталях взятия запорожского села Рождественское. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 3 марта.

«Свободная охота» на дроны ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Узлы управления украинскими беспилотниками были ликвидированы во время «свободной охоты».

Операторы российских дронов заметили цели, замаскированные в лесополосах и окопах. После уточнения координат по целям были нанесены точечные удары.

В результате были уничтожены антенны, усилители сигнала и командные пункты ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что это нарушило систему управления беспилотниками ВСУ на этом участке.

Хитрости при взятии Рождественского

Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ завершили взятие села Рождественское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Военные рассказали о деталях операции.

ВС РФ, развивая наступление, продвинулись на глубину до шести километров западнее поселка Терноватое. Под контроль российских сил перешло более 350 строений, а также район обороны общей площадью около десяти квадратных километров.

Штурмовик с позывным «Фирс» рассказал, что военные начали операцию в туман. Их сопровождал беспилотник.

«Заходили по утру, по туману - это самый подходящий момент. <…> Когда обеспечивали коридор для основной группы, попали под сброс, но это нас не остановило. Пересекли лесополосу, вышли дальше и заняли блиндаж, откуда обеспечивали проход основной группы. Приходилось действовать хитро - отвлекать внимание и заходить с другой стороны», - заявил штурмовик.

В результате столкновений в этом районе ВСУ потеряли до роты солдат, десять боевых бронированных машин и 12 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Операция бригады «Александр Невский»

Операторы российских беспилотников сбили более 20 тяжелых дронов ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». В ней участвовали расчеты роты БПЛА бригады «Александр Невский» Добровольческого корпуса.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ используют тяжелые дроны не только для разведки, но и в качестве носителей боеприпасов и ретрансляторов для управления другими беспилотниками. Для поражения украинских гексокоптеров операторы дронов ВС РФ применяют метод тарана.

Удар «Гиацинта»

Артиллеристы ВС РФ сорвали попытки ВСУ развернуть систему управления дронами в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Солдаты ВСУ были замечены, когда проводили работы по установке антенн и наземных станций управления в районах населенных пунктов и в лесах. Операторы дронов передали координаты целей артиллеристам, после чего расчеты 152-миллиметровых самоходных установок «Гиацинт-С» нанесли удары по ВСУ.

Удары Су-25

Российские самолеты-штурмовики Су-25 ликвидировали личный состав и уничтожили опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Су-25 наносили удары парами с малых высот.

«Одичавшие наемники Зеленского» под Сумами

Российские военные заметили в Сумской области «одичавших» наемников ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки. Они занимаются мародерством в районе города Путивль.

«Жители Путивля жалуются в социальных сетях, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», - подчеркивается в сообщении.

Солдат ВСУ обвинили в убийствах жителей Красноармейска

Командир роты 30-й мотострелковой бригады ВС РФ Геннадий Дорошев заявил, что ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город. Об этом сообщает РИА Новости.

Дорошев заявил, что украинские солдаты также наносили удары по уже погибшим людям, чтобы запугать горожан. По его словам, для этих атак ВСУ использовали беспилотники.