Группа украинских солдат сдалась в плен ВС РФ в селе Гришино на красноармейском направлении. Кадры сдачи в плен опубликовал telegram-канал «Работайте, братья!».

Утверждается, что речь идет о четырех бойцах из 425-го штурмового полка «Скала». Они решили сохранить себе жизнь, сдавшись в плен бойцам группировки «Центр».

На опубликованных кадрах солдаты ВСУ выходят из здания с белым флагом и поднятыми руками. Под наблюдением дрона они вышли к российским военным, следуя друг за другом.

Как ранее заявлял боец российской группировки войск «Центр» Павел Яковлев, боевики противника осознают, что командование бросает их на верную смерть. Из-за этого у них не осталось мотивации сражаться.