ВС РФ ведут ожесточенные бои под Красноармейском

Российским подразделениям удалось прорваться в село Сергеевка, идут ожесточенные бои. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, подразделения группировки «Центр» продолжают движение вперед западнее Красноармейска.

«За трассой М-30 ВС РФ продвинулись через балки Ковалиха и Матюшина в районе дороги со стороны шахты Покровская и ее отвалов (севернее шахты) и сада и вошли в Сергеевку в районе ул. Рокотянского», — сообщил он.

По сведениям военкора, в этом районе идут «ожесточенные встречные бои», а к югу от населенного пункта российские бойцы «продавливают противника» вдоль границы Днепропетровской области в направлении Новоалександровки.

«Продвижение севернее Сергеевки позволит нашим штурмовым группам изолировать от контратак Гришино с запада», — отметил Юрий Котенок.

Ранее стало известно, что российские беспилотники нанесли удары по портовым складам в Одессе, а также по военной инфраструктуре в Килие — в нескольких километрах от границы с Румынией. По словам председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, такие удары наносятся, чтобы уничтожить прибывающую в город технику и вооружение от стран НАТО, прежде чем они будут переданы на передовую.