Без предупреждений и сирен: шесть американцев погибли в результате иранского удара в Кувейте

Первые американские военнослужащие, погибшие в ходе конфликта между США и Ираном, были убиты в результате прямого иранского удара по временному оперативному центру в гражданском порту в Кувейте в воскресенье утром по местному времени, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

© Московский Комсомолец

Число погибших в результате этого нападения в порту Шуайба с тех пор возросло до шести, объявило Центральное командование США в понедельник днем, после того как были обнаружены останки еще двух военнослужащих.

Ранее в понедельник министр обороны Пит Хегсет заявил, что удар, в результате которого погибли военнослужащие, пришелся на “укрепленный тактический оперативный центр”, но “один” снаряд пробил противовоздушную оборону. CNN ранее сообщал, что это был предполагаемый удар беспилотника.

Осведомленный источник сообщил, что это было прямое попадание сразу после 9 утра по местному времени в центр здания. По словам источника, атака была совершена быстро и без предупреждения или сирен, предупреждающих войска об эвакуации или укрытии в бункере. Источник рассказал, что спустя несколько часов после удара в некоторых частях здания все еще тлел огонь – внутренняя часть импровизированного оперативного центра почернела, а стены разлетелись в стороны от взрыва, некоторые части здания отслоились.

На спутниковом снимке, сделанном в воскресенье утром, видно, что здание в порту охвачено огнем, а в небо поднимается черный дым.

Центральное командование США первоначально заявило, что погибли трое военнослужащих, но не указало место нанесения удара. По словам источника, на месте происшествия находились десятки человекь. Поскольку здание все еще горело в некоторых местах, потребовалось время, чтобы найти оставшихся военнослужащих, сообщил источник.

В пресс-релизе Центрального командования США в понедельник также говорится, что объект был поражен “во время первоначальных атак Ирана”. Военные не назвали личности военнослужащих, погибших в воскресенье, поскольку семьи все еще получают уведомления.

В заявлении CENTCOM говорится, что вооруженные силы США “недавно обнаружили останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих” на объекте, по которому был нанесен удар.

Солдаты были прикомандированы к 1-му командованию обеспечения театра военных действий, отдельному штабу, расположенному в Форт-Ноксе, штат Кентукки, а военнослужащие из других внутренних подразделений были назначены для поддержки в порядке девятимесячной ротации.

Эти шесть человек стали первыми погибшими в ходе агрессии против Ирана, которая началась рано утром в субботу по восточному поясному времени и получила название "Операция "Эпическая ярость"". Шеф Пентагона Хегсет и президент Дональд Трамп заявили, что, вероятно, жертв будет больше. Представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) заявил в понедельник, что 18 военнослужащих были серьезно ранены в ходе военной операции США.

Выступая перед журналистами в понедельник, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн назвал военнослужащих, погибших в бою, “лучшим, что может предложить наша нация” и “истинными примерами того, что значит бескорыстное служение”.