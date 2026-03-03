Алаудинов: ВСУ не эвакуируют убитых и раненых в Сумской области

ВСУ отказываются эвакуировать убитых и раненых, в том числе иностранных наемников, в Сумской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замначальника военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, «двухсотых» (убитых), украинские войска не вывозят. Из раненых они тоже «редко кого могут вытащить».

«Большая часть "трехсотых" (раненых — прим. ред.) — они остаются на позициях и потихоньку умирают», — рассказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что операторы российских беспилотников в плановом порядке уничтожают технику ВСУ у линии фронта в Сумской области. В результате водители не рискуют отправляться за ранеными в район боевых действий.

Ранее Алаудинов заявил, что большинство иностранных наемников ВСУ в Сумской области не возвращаются с позиций.