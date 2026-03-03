США меняют стратегию обороны на Ближнем Востоке

США рассматривают возможность переброски батарей противоракетных систем THAAD и Patriot с территории Южной Кореи на Ближний Восток. Как сообщает Mash со ссылкой на The Chosun Daily, это связано с опасениями истощения запасов перехватчиков в ходе затяжной кампании против Ирана. По данным южнокорейских экспертов, прошлогодняя 12-дневная война уже истощила арсеналы: только тогда было израсходовано до 150 ракет THAAD. Передислокация может серьезно ослабить возможности ПРО на Корейском полуострове в случае угрозы со стороны КНДР. В Пентагоне ситуацию пока не комментируют, но в 2025 году аналогичная ротация батарей Patriot уже проводилась.

© Соцсети

Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось об уничтожении всех иранских боевых кораблей в Оманском заливе.

«Два дня назад у Ирана в Оманском заливе было 11 кораблей, сегодня их нет», - говорится в заявлении командования.

Операцию проводила мощная группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и семью эсминцами, вооруженными «Томагавками». Президент Трамп уточнил, что среди потопленных судов были «относительно крупные и важные» корабли, а также практически уничтожен штаб ВМС Ирана.

Израиль расширил кампанию против проиранских сил. ЦАХАЛ нанес удары по штаб-квартире «Хезболлы», 50 складам оружия в Бейруте, а также зданию телеканала Al-Noor . В самом Тегеране атаке подверглось здание иранской гостелерадиокомпании (вещание не прервано) и Совет по политической целесообразности. Тем временем взрывы прогремели на британской базе в Ларнаке (Кипр), которая, по данным местных властей, используется для нападений на Иран и другие страны региона. По информации СМИ, по базе Акротири мог быть нанесен удар иранским дроном Shahed-136 .

В Иордании на авиабазе Муваффак Салти произошел сбой: ракеты-перехватчики не сработали штатно, а ПВО ошибочно повредила свои же объекты. На территории объявлен блэкаут . При этом 27 военнослужащих Кувейта получили ранения в результате ударов Ирана. Ранее сообщалось, что над Кувейтом из-за «дружественного огня» были сбиты три американских истребителя F-15E, и Эль-Кувейт признал свою ответственность.

Иран пригрозил ударами по нефтепроводам США и Израиля, чтобы остановить экспорт углеводородов из Персидского залива. Однако, несмотря на предыдущие заявления КСИР, Ормузский пролив открыт. Fox News со ссылкой на источники передает, что Иран не патрулирует этот водный путь и не устанавливал мин. Тем не менее, крупные танкерные компании предпочитают пока не рисковать, став на якорь. Напряжение сохраняется по всему региону - от Бейрута до Кувейта.