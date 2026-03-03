Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работу расчетов «Градов» группировок войск «Запад» и «Днепр» показало на видео Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Российские военные обнаружили и четко ударили по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерии и живой силе противника.

До этого на российские военные группировки «Север» показали обнаружение позиции украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которой они атаковали территории Белгородской области.

Вражеский пункт районе населенного пункта Малые Проходы Дергачевского района Харьковской области был уничтожен четким ударом.