Иран обвинил США в участии в конфликте «от имени Израиля»

Соединённые Штаты участвуют в текущем конфликте с Тегераном, действуя «от имени Израиля». Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

«США вступили в войну [с Ираном] от имени Израиля», — приводит слова министра телеканал Al Hadath.

По словам Аракчи, до начала конфликта «никакой „иранской угрозы“ не существовало», и Иран «не делал никаких заявлений с угрозами в адрес Соединённых Штатов». Дипломат уверен, что действия Вашингтона в регионе направлены на обеспечение интересов израильской стороны, что, по мнению Тегерана, подтверждает вовлечённость США в противостояние.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию «Рык льва» против иранской ядерной инфраструктуры. В результате совместных ударов по Исламской Республике погибли несколько командиров КСИР, а также верховный лидер аятолла Али Хаменеи и его родственники. В ответ Иран нанёс массированные удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля, а также по американским базам и объектам в Катаре, Кувейте и ОАЭ.