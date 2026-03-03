Опытные иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают использовать в бою российские автоматы Калашникова, а не иностранные оружейные разработки. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал оператор беспилотных систем 11-го батальона беспилотных систем 51-й гвардейской армии российской группировки войск «Центр» с позывным Артист.

Артист отметил, что пленных наемников ВСУ у них было много и все они отвечали, что натовское оружие, в том числе М4 и SCAR, им неинтересно. Пленные поясняли: зарубежное оружие клинит и плохо работает, поэтому они предпочитают автоматы Калашникова.

«Наемники отзываются о русском оружии, что это лучшее», — добавил Артист.

Ранее другой боец «Центра» рассказал об уничтожении группы украинских бойцов, которые в чистом поле на джипах дразнили российских разведчиков.