Значение войны США и Ирана для России описали

Война США и Ирана несет России издержки. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Этот конфликт очевидно не отвечает интересам России (...). Иран — очень важный партнер России, прежде всего в сфере военно-политического сотрудничества», — объяснил он.

По словам эксперта, в нынешних условиях образ России в Иране неизбежно страдает. В стране могут полагать, что российское руководство оказывает недостаточную помощь в противостоянии с США и Израилем. А это снижает уровень доверия между странами.

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе Россия может извлечь выгоду из роста цен на нефть, к которому ведет конфликт на Ближнем Востоке. Однако это явно не перекроет политические издержки, добавил востоковед.

Ранее Иван Бочаров оценил готовность Ирана биться до конца. По его мнению, власти страны готовы к серьезным потерям.