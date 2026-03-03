Трамп не обеспокоен угрозой иранских ударов по территории США

Президент США Дональд Трамп не считает поводом для тревоги возможные удары по американским объектам, в том числе на территории страны. Об этом 2 марта сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в социальной сети X.

По ее словам, во время разговора она спросила главу государства, беспокоят ли его потенциальные новые атаки. В ответ Трамп заявил, что рассматривает подобные действия как неизбежную часть войны.

Трамп назвал угрозу атак на американские объекты частью войны

Ранее, 28 февраля, агентство Tasnim сообщило, что иранская сторона нанесла удары по 14 американским военным базам. По данным агентства, объекты располагались в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.