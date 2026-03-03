Трамп высказался о нападении на посольство США в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation анонсировал реакцию на нападение на посольство США в Эр-Рияде.

«Вы скоро узнаете, какой будет ответная реакция на нападение на посольство США в Эр-Рияде и на гибель американских военнослужащих», — заявил американский лидер.

Посольство США в Эр-Рияде атаковали беспилотниками

В ночь на 3 марта посольство Соединенных Штатов в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте.